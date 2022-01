Czy The Rasmus będzie reprezentować Finlandię na Eurowizji? Zespół podzielił się utworem, który zgłosił do preselekcji konkursu.

The Rasmus zgłosił się do krajowych preselekcji w Finlandii do Eurowizji. Posłuchajcie, jak prezentuje się utwór "Jezebel". Czy kawałek nadaje się na Eurowizję?

The Rasmus chce pojechać na Eurowizję. Posłuchaj nowego utworu "Jezebel" [WIDEO]

Utwór "Jezebel" został napisany i wyprodukowany przez Desmonda Child, który współpracował z The Rasmus przy ich siódmym albumie studyjnym "Black Roses". Child jest znany jako współautor i producent niektórych z hitów zespołów KISS, Bon Jovi, Aerosmith i Alice Cooper i innych.

Wokalista Lauri Ylönen komentuje:

Wspaniale było znów pracować z Desmondem. On naprawdę wie, jak stworzyć przebój. „Jezebel” opowiada o dziewczynie, która bierze to, czego chce, bez pytania – prawdziwy wolny duch.

Posłuchajcie zatem, jak prezentuje się najnowsza piosenka The Rasmus:

Czy piosenka pokona konkurencję i The Rasmus pojedzie na Eurowizję? Historia zna takie przypadki, gdy na konkurs pojechały znane gwiazdy i wracały z różnym wynikiem.

Nie tak dawno grupa The Rasmus ogłosiła odejście założyciela i gitarzysty zespołu - Paula Rantasalmi i przedstawiła swoją nową gitarzystkę - Emilię „Emppu” Suhone. Występ na UMK (26.02.2022) będzie pierwszym występem zespołu w nowym składzie. Polska publiczność będzie miała okazję zobaczyć The Rasmus na 2 koncertach w Polsce – 12 października 2022 w Warszawie i dzień później w Krakowie.