"Venomous Moon" to drugi singiel z nadchodzącego albumu The Rasmus, który został nagrany w trakcie pandemii przez członków zespołu rozrzuconych po całym świecie: Hawaje, Helsinki, czy Sydney i producenta- Joshua, który z kolei znajdował się wtedy w Anglii. W najnowszym singlu fińskiej kapeli usłyszymy gościnnie Apocalyptikę.

The Rasmus i Apocalyptica nagrali wspólny singiel "Venomous Moon" [WIDEO]

Współproducentem jest Martin Hansen, który pracował z The Rasmus przy 4 albumach, w tym nad przełomowym singlem "In the Shadows". Ma na swoim koncie także współpracę z zespołem Apocalyptica, który odpowiedzialny jest za wyjątkowe wiolonczelowe riffy w „Venomous Moon”, będące ich znakiem rozpoznawczym. Wokalista The Rasmus Lauri Ylönen i Apocalyptica również mieli już okazję pracować razem przy okazji utworów "Bittersweet" i "Life Burns".

Oglądaj

Lauri Ylönen tak wyjaśnia znaczenie piosenki The Rasmus:

Venomous Moon to piosenka o izolacji i byciu odseparowanym od reszty świata, ale, wbrew pozorom, napisałem ją jeszcze przed pandemią. Być może udało mi się dojrzeć jakiś przebłysk z przyszłości, który dodaje całemu utworowi melancholii.

Nowy album The Rasmus zaplanowany jest na 2022, wtedy też odbędzie się światowa trasa koncertowa, w ramach której The Rasmus odwiedzi również Polskę. Kapela zagra dwa koncerty - 12 października 2022 roku w warszawskim klubie Proxima i 13 października 2022 roku w klubie Kwadrat w Krakowie.