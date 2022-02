Zobaczcie, jak The Rasmus poradził sobie na krajowych eliminacjach do Eurowizji w Finlandii.

Fińska grupa The Rasmus zaskoczyła wszystkich, gdy ogłosiła, że chce spróbować swoich sił na Eurowizji. Niejednokrotnie znane kapele startowały w tym konkursie z różnym skutkiem. Zespół wziął udział w krajowych eliminacjach do Eurowizji i był jednym z faworytów. Piosenka "Jezebel" przyniosła kapeli zwycięstwo i The Rasmus weźmie udział w Eurowizji w Turynie. Czy ma szanse na zwycięstwo we Włoszech?

The Rasmus jedzie na Eurowizję! Jak bukmacherzy oceniają szanse na zwycięstwo zespołu w Turynie? [WIDEO]

W sobotę, 26 lutego 2022, odbyły się fińskie krajowe preselekcje do konkursu Eurowizji – UMK. Zwycięzcą okazał się zespół The Rasmus i to on z utworem "Jezebel" powalczy w Turynie.

Niedawno grupa The Rasmus ogłosiła odejście założyciela i gitarzysty zespołu - Paula Rantasalmi i przedstawiła swoją nową gitarzystkę - Emilię „Emppu” Suhone. Występ na UMK był pierwszym oficjalnym występem zespołu w nowym składzie.

Czy Finlandia wygra w tym roku Eurowizję? Są na to szanse - jak podaje dziennik-eurowizyjny.pl, przed krajowymi eliminacjami bukmacherzy obstawiali Finlandię na 13. miejscu, zaś po ogłoszeniu, że na konkurs pojedzie The Rasmus, od razu Finlandia wskoczyła na 9. pozycję. Pzewiduje się, że będą typowani jako faworyci tegorocznej edycji konkursu.

Współautorem i producentem singla "Jezebel" jest Desmond Child, który współpracował również z The Rasmus przy okazji ich siódmego albumu "Black Roses". Child ma na swoim koncie także współtworzenie hitów takich artystów jak: KISS, Bon Jovi, Aerosmith, czy Alice Cooper.

66. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 10, 12 i 14 maja 2022 w Turynie. W ubiegłym roku zwyciężył reprezentant Włoch, zespół Maneskin.