Zespół The Rasmus wydał niedawno swój najnowszy singiel "Jezebel". Numer, który jest jednocześnie kandydatem w krajowych preselekcjach do konkursu Eurowizji w Finlandii, spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Grupa przedstawiła także swoją nową gitarzystkę Emilię „Emppu” Suhonen, która wniosła świeżą energię do zespołu. Teraz The Rasmus prezentują oficjalny klip do "Jezebel".

Wokalista Lauri Ylönen tak wypowiedział się na temat teledysku:

Emppu jest gwiazdą teledysku! Chcieliśmy ją przedstawić światu w wielkim stylu. W końcu jest jak Jezabel, buntownicza i niebezpieczna! Bardzo podobał mi się też pomysł z przywiązaniem mnie do łóżka i torturami. Podczas kręcenia teledysków staram się zawsze przekraczać własne ograniczenia.

Reżyser Jesse Haaja natomiast wyznał:

Po ukończeniu mojego poprzedniego filmu przyrzekłem sobie i rodzinie, że zrobię teraz długą przerwę. Ale potem zadzwonił do mnie Lauri i obiecałem mu, że wysłucham "Jezebel" i się zastanowię. Po 5 sekundach, obie moje córki tańczyły w salonie do tego numeru i wtedy zapadła decyzja.

Zobaczcie, jak prezentuje się najnowszy klip The Rasmus:

Współautorem i producentem „Jezebel” jest Desmond Child, który współpracował również z The Rasmus przy okazji ich siódmego studyjnego albumu „Black Roses”. Child ma na swoim koncie także współtworzenie hitów takich artystów jak: KISS, Bon Jovi, Aerosmith, czy Alice Cooper.

Producent wyznał:

Jezebel jest hołdem, hołdem złożonym dzisiejszym silnym kobietom, które są świadome swoich ciał, ich zmysłowości, seksualności i które walczą o o swoje prawa.

Przypomnijmy, że The Rasmus na ten rok zaplanowali trasę koncertową, w ramach której zagrają również koncerty w Polsce - 12 października 2022 w Warszawie i dzień później w Krakowie.