Utwór "Brown Sugar" to stały punkt koncertów The Rolling Stones. Piosenka z 1969 roku zawsze wywoływała sporo kontrowersji przez tekst, który porusza temat niewolnictwa czy gwałtu. Mimo licznych głosów krytyki, The Rolling Stones przez wiele lat nie rezygnował z tej piosenki. Zmieniło się to dopiero teraz, co potwierdził Keith Richards w rozmowie z "Los Angeles Times".

The Rolling Stones nie będzie już grać "Brown Sugar". Keith Richards: "Chciałbym zrozumieć, o co chodzi"

Gitarzysta The Rolling Stones poinformował o rezygnacji z utworu "Brown Sugar", ale nie rozumie, dlaczego wiele osób czepia się tego kawałka:

Chciałbym zrozumieć, o co w tym chodzi. Czy oni nie rozumieją, że utwór mówi właśnie o potwornościach niewolnictwa? Mimo tego próbują go pogrzebać (...)

Keith Richards liczy na to, że zespół jeszcze wróci do tego utworu podczas trasy koncertowej. Mick Jagger skomentował sprawę w następujący sposób:

Graliśmy "Brown Sugar" na każdym koncercie od 1970 roku i pomyśleliśmy, że przestaniemy grać ten kawałek na jakiś czas i zobaczymy, co się wydarzy. Możliwe, że wrócimy do tego utworu.

Utwór "Brown Sugar" pojawił się na albumie "Sticky Fingers", który trafił na sklepowe półki 23 kwietnia 1971. Kawałek od razy wskoczył na 1. miejsce na listach w USA, zaś w Wielkiej Brytanii zajął 2. pozycję.