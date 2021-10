Niepublikowana dotąd piosenka The Rolling Stones, "Troubles A' Comin", zapowiada nadchodzącą, jubileuszową reedycje multiplatynowej płyty "Tattoo You" z 1981 roku. Przygotowany z okazji 40. rocznicy remaster trafi do sklepów i serwisów cyfrowych 22 października 2021 roku.

The Rolling Stones z niepublikowanym wcześniej "Troubles A' Comin". To zapowiedź reedycji albumu "Tattoo You"

Pierwotnie nagrany przez The Rolling Stones w Paryżu 1972 roku "Troubles A' Comin" stanowi cover piosenki grupy Chi-Lites. Gitarowy numer jest prawdziwym rarytasem dla fanów i zapowiedzią kolekcji rarytasów „Lost & Found”, która towarzyszy wznowieniu „Tattoo You”.

Oglądaj

Jubileuszowa reedycja „Tattoo You” zawierać będzie oryginalny album składający się z 11 piosenek w tym klasyków „Hang Fire”, „Waiting On A Friend” i otwierającego całość „Start Me Up”.

W wydaniu deluxe do wydawnictwa dołączone zostaną także „Lost & Found: Rarities” oraz „Still Life: Wembley Stadium 1982”.„Lost & Found” to 9 niewydanych wcześniej utworów z okresu „Tattoo You”, przygotowanych na nowo i z dodanymi wokalami czy gitarami. Pośród nich „Living In The Heart of Love”, które jest kwintesencją brzmienia The Rolling Stones i zaprezentowane właśnie „Troubles A' Comin”.

Na „Lost & Found” pojawia się także nietuzinkowa wersja „Shame, Shame, Shame”, po raz pierwszy nagrana w 1963 przez jednego z bohaterów grupy, Jimmy’ego Reeda; cover soulowego klasyka „Drift Away” z repertuaru Dobiego Graya czy fascynująca, nasycona reggae wersja „Start Me Up”.



„Tattoo You (40th Anniversary Edition)” to następca reedycji „Goats Head Soup” (1973), która trafiła do sprzedaży w 2020 i sprawiła, że album trafił ponownie na szczyt list sprzedaży w Wielkiej Brytanii.

Płyta „Tattoo You” ukazała się 24 sierpnia 1981 roku. Album wyprodukowany zostało przez Glimmer Twins we współpracy z Chrisem Kimseyem i trafił na szczyt list sprzedaży w Stanach (poczwórna platyna), Kanadzie, Australii i wielu krajach Europy, zdobywając szereg złotych oraz platynowych wyróżnień na całym świecie.