The Rolling Stones zaprasza na koncerty na YouTube’a. Pierwsze „Extra Licks” 3 maja 2020 o 21:00

Rozum mówi „zostań w domu”, serce krzyczy „idź na koncert”. Epidemia COVID-19 to ciężki czas dla fanów muzyki, którzy na długi czas muszą pożegnać się z możliwością cieszenia się muzyką graną na żywo.

Największe festiwale odwoływane są jeden za drugim, ten smutny los dopadł także Pol’and’Rock Festival, którego w 2020 roku nie będzie. Zamiast za to Jurek Owsiak zaprosił na mającą o zastąpić Najpiękniejszą Domówkę Świata.

Internet stał się największą (i chwilowo jedyną) platformą koncertową, pozwalającą fanom ukoić się choć chwilowo dobrą muzyką. Przykładów jest wiele: na ucztę dla zmysłów co poniedziałek zaprasza na przykład Metallica.

Fanów starego dobrego rocka ucieszy wiadomość, że niespodziankę swoim fanom postanowili sprawić członkowie The Rolling Stones. W ramach serii „Extra Licks” będziemy mogli obejrzeć bonusowe nagrania z najważniejszych koncertów zespołu w historii.

The Rolling Stones. Zagra dla fanów na YouTubie. Seria „Extra Licks” staruje 3 maja 2020

Seria „Extra Licks” liczy sobie 6 odcinków, które będą emitowane w serwisie YouTube w niedziele. Fani The Rolling Stone mogą spodziewać się smakowitych muzycznych perełek.

" Każda transmisja pojawi się na platformie jako Premiera YouTube i będzie prezentowała po raz pierwszy bonusowe fragmenty z sześciu dotychczasowych filmów koncertowych zespołu, w tym m.in. występów z „Voodoo Lounge Tour” z 1994 roku czy odbywającej się w 2016 roku w Ameryce Łacińskiej trasy „Ole!”. Seria przygotowana została we współpracy z The Rolling Stones i Eagle Rock Entertainment i będzie można obejrzeć ją wyłącznie na YouTube. "

Stonesi dali swoim fanom także inny powód do radości: po latach milczenia wydali nowy singiel, zatytułowany „Living In A Ghost Town”. Prace nad utworem przebiegały zdalnie, muzycy nagrywali go stosując się do akcji #zostanwdomu.

Zobacz także: The Rolling Stones zaprezentował pierwszy singiel od 8 lat. Posłuchaj "Living in a Ghost Town"