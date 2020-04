The Rolling Stones zaprezentował pierwszy singiel od 8 lat. Posłuchaj "Living in a Ghost Town"

Po 8 latach The Rolling Stones zaprezentował nową muzykę. Ekipa dinozaurów rocka zarejestrowała nowy numer w Los Angeles w warunkach izolacji. Utwór "Living in a Ghost Town", jak wskazuje sam tytuł, nawiązuje do obecnej sytuacji panującej na świecie.

The Rolling Stones i "Living in a Ghost Town"

Mick Jagger zdradził, że Stonesi przed obowiązkową światową izolacją zebrali się w studiu i chcieli nagrać nowy materiał:

" W trakcie tych sesji powstała piosenka, która oddaje bieżącą sytuację na świecie. Pracowaliśmy nad kawałkiem w izolacji. I oto jest – nazywa się „Living in a Ghost Town”. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. "

Gitarzysta grupy, Keith Richards publikując utwór nie ukrywał niezadowolenia, że musi on ujrzeć światło dzienne w takich warunkach:

" Historia tego utworu zaczęła się ponad rok temu w LA, był stworzony z myślą o nowym albumie, wszystko się działo i nagle dotarło do nas to gówno. Mick i ja zdecydowaliśmy, że ten utwór musi ujrzeć światło dzienne teraz. Przed Wami „Living in a Ghost Town”. Bądźcie bezpieczni! "

Słowa kolegów z zespołu uzupełnił też Charlie Watts, który wyciągnął z sytuacji pozytywy:

" Bardzo podobała mi się praca nad tym utworem. Myślę, że dobrze opisuje obecne nastroje i mam nadzieję, że słuchacze się ze mną zgodzą. "

Z kolei Ronnie Wood podziękował fanom za wsparcie i troskę:

" Dziękujemy za wszystkie wiadomości z ostatnich tygodni. Wiele dla nas znaczy, że nasza muzyka Wam pomaga. Dlatego mamy dla Was coś zupełnie nowego. Mamy nadzieję, że się Wam spodoba. Kawałek ma przejmującą melodię. "

Autorami „Living in a Ghost Town” są Mick Jagger i Keith Richards. Jagger śpiewa, gra na harmonijce, gitarze, Richards odpowiada za gitarę i chórki. Charlie Watts gra na perkusji, a Ronnie Wood na gitarze, słyszymy go też w chórkach. Całości dopełnia Darryl Jones na basie oraz Matt Clifford na klawiszach, rogu, saksofonie i skrzydłówce.