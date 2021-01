The Sixpounder nagrał cover Children of Bodom. W ten sposób złożył hołd zmarłemu Alexiemu Laiho

Na początku stycznia 2021 w wieku 41 lat odszedł Alexi Laiho z Children of Bodom. Ta wiadomość wywołała szok nie tylko u fanów i przyjaciół muzyka, ale również wstrząsnęła całym muzycznym światem. Wiele gwiazd chętnie wspominało wspólne chwile z Laiho, jak również nagrania Children of Bodom, które wywarły na nich wielki wpływ. Polski zespół The Sixpounder postanowił nagrać cover fińskiej kapeli, by w ten sposób uczcić pamięć gitarzysty.

Zespół The Sixpounder chciał złożyć hołd zmarłemu muzykowi i zdecydował się nagrać cover. Paweł Ostrowski wyznał:

Wiadomość o śmierci Alexi Laiho bardzo mną wstrząsnęła. Należał do moich ulubionych gitarzystów. Jego melodyjne i masywne riffy, które tworzył w Children Of Bodom, trafiały do mnie w 100%, a utwór „Sixpounder” również zainspirował mnie do nazwania tak zespołu. Postanowiliśmy oddać mu hołd tym coverem.

Posłuchajcie, jak brzmi "Sixpounder" w wykonaniu The Sixpounder:

Przypomnijmy, że Alexi Laiho założył zespół Children of Bodom w 1993 roku razem z perkusistą Jaska Raatikainen. Z zespołem nagrał 10 albumów do 2019 roku, gdy odszedł z kapeli. Założył wtedy Bodom After Midnight, który nagrał w 2020 roku 3 piosenki.