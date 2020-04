"The Times" wyróżnił polski zespół. Znalazł się w zestawieniu z Neilem Youngiem i The Strokes

Polska muzyka jest świetnym towarem eksportowym i wizytówką za granicą. Szczególnie mocno słuchacze z innych krajów upodobali sobie nasze rodzime ciężkie brzmienia. Zagraniczną karierę ma za sobą metalowa formacja Vader. Aktualnie najpopularniejszym polskim zespołem w innych krajach jest najprawdopodobniej Behemoth, który ma na koncie ostatnią trasę z gigantami ze Slipknot oraz dzielił scenę z kapelami takimi jak Metallica, Slayer czy Megadeth. Dużym zainteresowaniem poza obszarem Polski cieszą się także koncerty Mgły, Batushki czy muzyków kryjących się pod nazwą Mord'A'Stigmata.

Polski zespół wyróżniony przez "The Times". O kogo chodzi?

Polska muzyka pojawia się też coraz częściej w zagranicznych zestawieniach najlepszych płyt danego roku. Magazyny muzyczne z całego świata wyróżniały już płyty obu kapel posługujących się nazwą Batushka czy zespół Nergala. Tym razem do grona zauważonych przez zagraniczne media doszła kolejna formacja z naszego kraju.

Brytyjski "The Times" opublikował zestawienie najciekawszych utworów, które niedawno ujrzały światło dzienne. Autor tekstu Will Hodgkinson nie ograniczył się do rodzimych wykonawców, a jego propozycje zahaczyły także o nasz kraj. Obok Neila Younga czy nowych kompozycji The Strokes pojawił się utwór formacji Trupa Trupa.

Trupa Trupa to zespół pochodzący z Gdańska, który gra szeroko pojętego rocka alternatywnego. Muzycy wydają swój materiał na rynku międzynarodowym i koncertuje na całym świecie, nic więc dziwnego, że został nagrodzony. Kapelę można było usłyszeć na imprezach takich jak OFF Festival, festiwalu Ars Cameralis, Open'er Festival, Soundrive Festival, czy festiwalu SXWX w Teksasie.

Dziennikarz "The Times" upodobał sobie szczególnie utwór "Fitzcarraldo" z epki "I’ll Find". Hodgkinson krótko podsumował kompozycję słowami:

" Piękny oniryczny hołd złożony epickiemu dziełu niemieckiego reżysera Wernera Herzoga z nowej epki polskiego zespołu indie. "

Kawałka polecanego przez "The Times" możecie posłuchać poniżej: