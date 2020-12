"Thunderstruck" na trąbkach historycznych? Polscy fani AC/DC nagrali nietypowy cover [WIDEO]

AC/DC doczekał się już wielu coverów, ale wersja zagrana na trąbkach historycznych to naprawdę rarytas. Gdański zespół Tubicinatores Gedanenses gra covery nie tylko ze świata muzyki klasycznej, ale również sięga po rockową twórczość. Muzycy wykorzystują kopie instrumentów historycznych, trąbki i kotły.

Polscy muzycy zagrali "Thunderstruck" AC/DC z okazji 30-lecia utworu. Paweł Hulisz, trębacz z Tubicinatores Gedanenses, tak wypowiedział się na temat tego coveru w rozmowie z trojmiasto.pl:

Jest to wyraz naszych fascynacji nie tylko muzyką klasyczną. Chcemy w ten sposób po prostu oddać hołd naszym muzycznym idolom. Nosiliśmy się z zamiarem nagrania "Thunderstruck" od lata i bardzo chcieliśmy to połączyć z wydaniem przez AC/DC nowej płyty studyjnej. Wiedzieliśmy, że zespół nad nią pracuje, ale nie mieliśmy pewności, kiedy się ukaże. Szczęśliwie okazało się, że udało nam się wstrzelić niemal dokładnie w premierę krążka "Power Up". Jest to też oczywiście nasz prezent z okazji 30. rocznicy singla "Thunderstruck".