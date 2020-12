Serwis Tidal opublikował zestawienie najpopularniejszych piosenek, albumów i artystów 2020 roku w Polsce. Sprawdźcie, których twórców słuchaliśmy najchętniej.

Tidal podsumował 2020 rok. Polacy słuchali najwięcej rodzimego rapu

Jak podaje Tidal, w mijającym roku w polskiej muzyce dominował hip-hop. Na szczycie rankingu znalazł się numer Maty – "100 dni do matury", na 2. miejscu pojawił się kawałek Taco Heminhwaya i Dawida Podsiadły "W piątki leżę w wannie", zaś na 3. pozycji "Dance Monkey" Tones and I. Artystą, którego aż trzy utwory znalazły się w czołówce zestawienia jest Quebonafide.

Oglądaj

Top 10 najczęściej słuchanych utworów na Tidal w Polsce w 2020 roku

Mata - 100 dni do matury Taco Hemingway feat. Dawid Podsiadło - W piątki leżę w wannie Tones and I - Dance Monkey Dua Lipa - Don't Start Now QUEBONAFIDE feat. Daria Zawiałow - Bubbletea Tymek Feat. Trill Pem Feat. Tede - Rainman Tymek & Big Scythe & Deys - Anioły i Demony QUEBONAFIDE feat. Taco Hemingway - Tokyo2020 Mata - Patointeligencja Quebonafide – Szubienicapestycydybroń

Najpopularniejszym albumem 2020 roku został „Romantic Psycho” Quebonafide, a na kolejnych miejscach podium znalazły się „100 do matury” Maty oraz „Pocztowka z Wwa, Lato '19” Taco Hemigwaya. Podobnie jak w przypadku najczęściej słuchanych utworów, w rankingu króluje polski rap.

Oglądaj

Top 10 najczęściej słuchanych albumów na Tidal w Polsce w 2020 roku:

Quebonafide – ROMANTIC PSYCHO Mata – 100 dni do matury Taco Hemingway – POCZTOWKA Z WWA, LATO ‘19 PRO8L3M – Art. Brut 2 Dawid Podsiadło – Małomiasteczkowy Taco Hemingway – Jarmark Harry Styles – Fine Line Bedoes, Lanek – Opowieści z Doliny Smoków Pezet – Muzyka współczesna The Weeknd – After Hours

Wśród 10 najpopularniejszych artystów aż 9 pierwszych miejsc zajmują polscy raperzy. Jedyną zagraniczną artystką w czołówce została pięciokrotna laureatka tegorocznych nagród Grammy, Billie Eilish, której debiutancki album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" odniósł gigantyczny sukces.

Oglądaj

Top 10 najpopularniejszy artystów na Tidal w Polsce w 2020 roku: