Dzięki kluczowej scenie w serialu "Stranger Things", w której pojawia się piosenka Metalliki, zespół zdobył nowych fanów i spory rozgłos. W konsekwencji "Master of Puppets" trafiło na 17. miejsce Global Spotify chart, zagościło też na 45 playlistach Top 50 Viral z różnych krajów. Mimo tych sukcesów pojawiły się głosy bojkotujące Metallikę. Dlaczego? Pewna TikTokerka wyciągnęła kontrowersyjne sytuacje związane z zespołem pokazując, że kapela wcale nie zasługuje na taki rozgłos i powinna być bojkotowana. O co dokładnie chodzi?

Muzycy Metalliki są rasistami i kpili ze śmierci Cobaina? TikTokerka chce bojkotować zespół [WIDEO]

Influencerka (tak wiemy, nie lubicie tego określenia) Serena Trueblood nagrywa cykl TikToków "Is Your Fav Problematic", w ramach której przedstawia kontrowersyjne zachowanie różnych artystów. Ostatnio skupiła się na Metallice i wyciągnęła różne sytuacje z historii zespołu. TikTokerka m.in. pokazała zdjęcie, na którym James Hetfield i Lars Ulrich pokazują "rzymski salut", jak również zwróciła uwagę na żelazny krzyż na gitarze frontmana oraz jego zdjęcie z Kerrym Kingiem, który pozował w koszulce Konfederacji.

Oskarżyła również Hetfielda o rasizm - miał on odmówić występu z Ice-T mówiąc, że "nie chce dzielić sceny z czarnuchem". TikTokerka pokazała również nagrania, które miały świadczyć o tym, że Metallica żartowała ze śmierci Kurta Cobaina oraz uzależnienia Layne'a Staley'a z Alice in Chains. Dziewczyna pokazała wszystkie te zdjęcia i nagrania, by udowodnić, że Metallikę należy bojkotować.

Część osób uważa powyższe argumenty za mocno naciągane, pojawiają się jednak głosy, że zespół należy bojkotować, by został "anulowany" (ang.cancel). Sprawę zaczęto licznie komentować na Twitterze i większość osób żartuje pisząc:

Nie ma nic zabawniejszego na Twitterze niż to, że TikTok chce zniszczyć Metallikę

Metallica to okropny zespół, trzeba go bojkotować. Mówiąc to powinniście mi oddać swoje bilety.

Czy rzeczywiście bojkot Metalliki może wpłynąć w jakiś sposób na karierę zespołu? Czas pokaże, jak rozwinie się sytuacja.

Tymczasem muzycy Metalliki tak skomentowali powrót "Master of Puppets" na szczyty list przebojów: