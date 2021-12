Oczekiwanie na nowy album Rammsteina umiliła nam płyta Richarda Kruspe, który wydał 12 listopada 2021 krążek swojego projektu Emigrate. Na albumie "The Persistence of Memory" znalazło się 9 utworów, na które składają się pomysły Richarda z ostatnich dwóch dekad. Gitarzysta zaprosił do współpracy m.in. Tilla Lindemanna, z którym wspólnie nagrali cover "Always On My Mind".

Till Lindemann i Richard Kruspe nagrali cover Presleya. Zobacz animowany klip do "Always on my Mind" [WIDEO]

Piosenka "Always on my Mind" została nagrana przez B.J. Thomasa w 1970 roku, ale to właśnie wersja Elvisa Presleya jest najbardziej znana. Utwór był wielokrotnie coverowany, m.in. przez Pet Shop Boys czy Michaela Buble. Również muzycy Rammsteina postanowili dorzucić swoje trzy grosze w tym temacie.

Do singla projektu Emigrate powstał animowany klip, w którym widzimy Lindemanna i Kruspe. Sprawdźcie, jak prezentuje się to wideo:

Dotychczas ukazały się cztery studyjne albumy projektu - "Emigrate" (2007), "Silent so Long" (2014) i „A Million Degrees" (2018). Industrial rock, rock z elementami elektronicznymi, a do tego duża dawka zapadających w pamięć melodii – to wszystko znajdą fani na nowym albumie Emigrate "The Persistence of Memory"