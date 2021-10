Richard Kruspe niedługo wyda kolejny album w ramach swojego projektu Emigrate. Krążek "The Persistence of Memory" ukaże się 5 listopada 2021 i dotychczas mogliśmy usłyszeć chociażby "You Can't Run Away". Nadszedł czas na kolejny singiel i tym razem w utworze usłyszymy wokalistę Rammsteina, Tilla Lindemanna.

Till Lindemann i Richard Kruspe nagrali hit Elvisa Presleya. Cover trafi na nową płytę Emigrate

Panowie z Rammsteina wzięli na warsztat przebój "Always on my Mind". Piosenka została nagrana przez B.J. Thomasa w 1970 roku, ale to właśnie wersja Elvisa Presleya jest tą najbardziej znaną. Dotychczas covery "Always on my Mind" nagrali chociażby Pet Shop Boys czy Michael Buble, teraz do tej listy dołączy Richard Kruspe oraz Till Lindemann. Posłuchajcie, jak popularna piosenka brzmi w ich wykonaniu:

Nadchodząca płyta "The Resistence of Memory" to 9 utworów, na które składają się pomysły Richarda z ostatnich dwóch dekad. Industrial rock, rock z elementami elektronicznymi, a do tego duża dawka mocnych melodii – to wszystko znajdą fani na nowym albumie Emigrate.