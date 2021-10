Till Lindemann śpiewał już po rosyjsku, nagrał cover Elvisa Presleya i jak widać nie boi się kolejnych, muzycznych eksperymentów. Tym razem połączył siły z francuską artystką, Zaz. Jak duet zabrzmiał w nastrojowym utworze "Les jardin des larmes"?

Till Lindemann śpiewa po francusku! Wokalista nagrał utwór z Zaz

Jeżeli nie kojarzycie Zaz, to jest to francuska wokalistka jazzowa i soulowa, którą za sprawą charakterystycznego głosu porównuje się do Edith Paif czy Elli Fitzgerald. Od początku swej kariery i przełomowego singla "Je veux" z 2010 roku, Zaz zdobyła liczne nagrody, w tym francuskie i niemieckie Grammy. Łącznie sprzedała 5 milionów płyt i osiągnęła co najmniej złoty status w 12 krajach.

Piosenka "Les jardin des larmes" trafiła na jej najnowszą płytę zatytułowaną "Isa". W utworze usłyszymy wokalistę Rammsteina, który śpiewa po francusku oraz niemiecku. Posłuchajcie, jak prezentuje się ta kompozycja:

Nad nowym albumem Zaz pracowała z holenderskim producentem Reynem. Ten pianista i kompozytor muzyki filmowej zaprosił wokalistkę do swego studia, które powstało w dawnej kaplicy. Zaz nagrała też kilka piosenek w swoim domu oraz w studiach w Brukseli i Prowansji. Całość została udokumentowana w postaci serii "Le Journal d’Isa", którą można oglądać na YouTube.

Niedługo po premierze płyty "Isa", do kin w Europie i Ameryce Południowej trafi film "Le concert unique aux Carrières des Lumiere". Nakręcone na południu Francji dzieło zawierać będzie pierwsze wykonania na żywo utworów z albumu "Isa", jak również klasyki z repertuaru Zaz. Premierę zaplanowano na 25 listopada 2021.