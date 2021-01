Till Lindemann postanowił przejść na weganizm? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne - muzyk Rammsteina polubił roślinne burgery i namawia, by w styczniu zrobić sobie przerwę od mięsa. Brzmi to dosyć ciekawie, szczególnie, że to właśnie Lindemann śpiewał o kanibalizmie... cóż, ten wokalista nigdy nie przestanie nas zaskakiwać.

Till Lindemann zachęca do weganizmu. Wokalistka zjadł roślinnego burgera udając Andy'ego Warhola [WIDEO]

Firma LikeMeat postanowiła zwerbować Tilla Lindemanna do swojego 5-minutowego wideo, w którym muzyk je roślinnego burgera. Pamiętacie performance Andy'ego Warhola? Artysta przez kilka minut jadł hamburgera. Podobnie uczynił Lindemann, który nawet założył białą perukę, by upodobnić się do mistrza pop-artu.

Lindemann twierdzi, że roślinny burger smakuje jak mięsny i zachęca do akcji Veganuary, by w styczniu 2021 ograniczyć spożycie mięsa na rzecz diety roślinnej. Weźmiecie udział w tym wyzwaniu?