To fani zdecydują, kto wygra Eliminacje do Pol'and'Rock 2020. Jak zagłosować?

Eliminacje do Festiwalu Pol'and'Rock to szansa dla młodych zespołów, które chciałyby zaprezentować się szerszej publiczności w Kostrzynie nad Odrą. Jest to forma konkursu dla początkujących wykonawców, w którym nagrodą jest szansa występu na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Na eliminacje do tej pory składały się dwa etapy – w pierwszym Jury oceniało przesłane do Fundacji nagrania zespołów i na tej podstawie zapraszało kilkadziesiąt z nich do występów na żywo. Koncerty te były drugim etapem rywalizacji. Dzięki tej opcji w Kostrzynie nad Odrą mieliśmy okazję zobaczyć grupy takie jak Ørganek, Enej, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Dr Misio, Chemia, Poparzeni Kawą Trzy, Kwiat Jabłoni i wielu, wielu innych, popularnych dziś w Polsce wykonawców.

Eliminacje do Pol'and'Rock Festival 2020 w rękach fanów

Niestety ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie imprezy masowe w Polsce musiały zostać odwołane lub przełożone. Także Fundacja zdecydowała, że nie chce narażać swoich festiwalowiczów i zmieni charakter konkursu. Eliminacje miały odbyć się bez publiczności, wyłącznie z udziałem jury. Transmisja koncertów miała zostać opublikowana w internecie.

Jednak w dobie rozprzestrzeniania się wirusa oraz coraz bardziej surowej kwarantanny, również na takie rozwiązanie aktualnie nie ma miejsca. Organizatorzy festiwalu zdecydowali, że w tym roku o tym, kto zagra w Kostrzynie, zadecydują wyłącznie uczestnicy imprezy za pośrednictwem internetowego plebiscytu.

Jerzy Owsiak, prezes zarządu WOŚP uzasadnił decyzję słowami:

" Pol’and’Rock Festival zaplanowany jest dopiero na przełom lipca i sierpnia, więc przygotowania do jego 26. edycji wciąż toczą się swoim torem. Oczywiście jednak nie wykluczamy żadnego scenariusza. W przypadku koncertów eliminacyjnych, które miały się odbyć w czerwcu, uznaliśmy, że ryzyko jest wciąż zbyt duże. Zrealizowanie ich nawet w formie występu transmitowanego na żywo w internecie wymagałoby zaangażowania kilkudziesięciu osób – techniki, obsługi sceny, ekipy telewizyjnej. W trosce o bezpieczeństwo artystów i wszystkich osób pracujących postanowiliśmy zrezygnować z tych koncertów. Zapraszamy wszystkich do głosowania na stronach internetowych Festiwalu – to jest dziś najlepszy sposób na wskazanie laureatów Eliminacji. "

Głosowanie rozpoczęło się w poniedziałek 23 marca. Każdy z głosujących będzie mógł wybrać jeden zespół, który według niego powinien wystąpić na Pol’and’Rock. Głosowanie w plebiscycie potrwa do soboty 23 maja, a ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek 25 maja. 5 zespołów, które otrzyma największą ilość głosów, zostanie zaproszonych do występu na tegorocznej edycji Pol’and’Rock Festival. Jury Eliminacji zdecyduje, na którą ze scen trafią poszczególni laureaci. Ponadto Jury będzie także miało możliwość wręczenia „dzikich kart” zespołom, które otrzymały dalsze pozycje w plebiscycie. Po zakończeniu głosowania Jury dokona oceny nadesłanych nagrań i dotychczasowego dorobku artystycznego, by dodatkowo wybrać kolejnych artystów, których zobaczymy na Festiwalu. Decyzja Jury ogłoszona zostanie w poniedziałek 1 czerwca.

