To już 25 lat Festiwalu Pol'and'Rock. Z tej okazji powstała Najpiękniejsza Składanka Świata

W 2019 roku odbyła się 25. edycja Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Uczestnicy Pol'and"Rock w Kostrzynie nad Odrą nie spodziewali się, że za rok nie będą mogli przyjechać na ukochaną imprezę ze względu na koronawirusa. Aby uczcić 25 lat jednego z największych festiwali w Europie, już wkrótce ukaże się specjalna składanka "Najpiękniejsza Muzyka Świata Pol'and'Rock Festival".

Premierę wydawnictwa zaplanowano na 14 grudnia 2020 roku, jednak już teraz można zamawiać swój własny egzemplarz w cenie 70 złotych za pośrednictwem strony mystic.pl. Album składa się z trzech płyt CD oraz dwóch DVD z największymi przebojami Pol'and'Rock.

Jurek Owsiak zapewnił, że utwory na płytę zostały wybierane ze szczególną uwagą i uwzględnieniem preferencji publiczności. Prezes WOŚP namawia do kupna wydawnictwa słowami:

Serdecznie zapraszamy do wędrówki po Najpiękniejszym Festiwalu Świata! Zwłaszcza dzisiaj, kiedy za oknem tyle zawieruchy i dziejowych zdarzeń, kiedy tak dużo czasu spędzamy w domu, to wydawnictwo przeniesie Was w niezwykle kolorowy, pełen gwaru, dźwięków i wspaniałych ludzi świat festiwalowego bytu. Z całą naszą fundacyjną ekipą usiedliśmy do wyboru artystów, a następnie także Was poprosiliśmy o wybór tych utworów, które tych artystów najlepiej reprezentują. W bardzo, bardzo wielu momentach nasze wybory pokrywały się z Waszymi propozycjami.

25 edycji Najpiękniejszego Festiwalu Świata stworzyło świat nie tylko pięknych słów i dźwięków, ale także pokazało, jak świetnie wszyscy razem potrafiliśmy stworzyć to widowisko według naszych wspólnych pomysłów i z nami wszystkimi w roli głównej. Nigdy nie używaliśmy stwierdzenia "najlepszy festiwal”, za to z pełnym przekonaniem mówimy, że jest najpiękniejszy. I niech ta mieszanka stylów, nastrojów i przede wszystkim zmieniających się dekoracji, będzie dla Was wspaniałą chwilą oderwania się od codzienności i oddania się temu niesamowitemu nastroju tego jedynego i wyjątkowego Festiwalu. Przystanek Woodstock, a później Pol’and’Rock Festival został stworzony wspólnymi siłami - nas organizatorów, artystów i Was szanownej publiczności.

Ukłony, szacunek i pamiętajcie, że czekamy na Was wszystkich na kolejnych edycjach tej wyjątkowej imprezy. Zróbcie wszystko, abyście mogli spełnić nasze marzenia i żebyśmy mogli znów być razem.