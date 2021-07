W Holandii ponownie postanowiono wprowadzić restrykcje w związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń, szczególnie wśród młodych. Niestety poniższa historia pokazuje, że pandemia jeszcze się nie skończyła. Na lipcowej imprezie Verknipt Outdoor Festival w Utrechcie pojawiło się 20 tysięcy uczestników. Część z nich była zaszczepiona, zaś reszta wykonała testy na koronawirusa. Niestety po imprezie okazało się, że u ponad tysiąca osób wykryto COVID-19.

To miał być "festiwal bez koronawirusa". Ponad tysiąc zakażonych po imprezie

Jak podaje onet.pl, Lennart van Trigt, rzecznik Komisji Zdrowia Utrechtu wyznał:

Wszystkie przypadki są związane z festiwalem, ale nie mogę stwierdzić w 100 proc., że osoby zakaziły się na festiwalu.

Tym bardziej jest to trudne do stwierdzenia, bo festiwalowicze mogli wykonać test na koronawirusa 40 godzin przed rozpoczęciem imprezy. Co za tym idzie, nie wiadomo, czy dane osoby nie zaraziły się po wykonaniu testu, np. w drodze na festiwal. Co więcej, zdecydowano się na wydawanie tzw. paszportu covidowego tuż po zaszczepieniu drugą dawką.

W związku z taką sytuację, odwołano wszelki festiwale, koncerty oraz imprezy masowe do 13 sierpnia. Premier Holandii, Mark Rutte, przeprosił za zbyt szybkie poluzowanie obostrzeń i zapowiedział, że jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, zostaną wprowadzone kolejne restrykcje.