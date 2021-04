To mógł być koniec Queen. Wszystko zależało od jednej płyty

Historia Queen mogła się potoczyć zupełnie inaczej. Wszystko zależało od sukcesu "A Night at the Opera".

Album "A Night at the Opera" z 1975 roku to jeden z najsłynniejszych albumów rocka. To właśnie na tej płycie pojawiły się utwory "Bohemian Rhapsody", "Love of My Life" oraz "You're my Best Friend". Wydanie krążka było przełomowym momentem w karierze Queen - album rozszedł się w nakładzie 6 milionów sztuk, a "Bohemian Rhapsody" nadal jest niezwykle lubiany, nie tylko przez fanów zespołu. Wszystko mogło się jednak potoczyć inaczej, gdyby album "A Night at the Opera" okazałby się klapą.

To mógł być koniec Queen. Wszystko zależało od jednej płyt

Trudno sobie wyobrazić, jak mogła potoczyć się historia Queen, gdyby krążek "A Night at the Opera" nie odniósł sukcesu. Zespół postawił wszystko na jedną kartę i mógł mocno się przeliczyć. W najnowszym odcinku dokumentu "Queen: The Greatest" Brian May opowiedział, że kapela była zadłużona i pod dużą presją:

Byliśmy nie tylko biedni, ale mieliśmy długi. Ludzie od dźwięku, oświetlenia, wszyscy, z którymi współpracowaliśmy, nie mieli wypłat. Byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Zespół mógł się się rozpaść, gdyby album okazał się klapą.

Nawet po tylu latach Brian May jest pod wrażeniem tego, co kapeli udało się osiągnąć na tej płycie jeśli chodzi o brzmienie, a jak wiadomo możliwości techniczne wówczas były bardzo ograniczone. Obejrzyjcie cały odcinek tego dokumentu:

Oglądaj

"Queen: The Greatest" to dokument dostępny za darmo na YouTube, który skupia się na historii Queen. Produkcja obejmuje liczne wspomnienia z Freddiem Mercurym, a z każdym odcinkiem będziemy zbliżali się do najnowszych wydarzeń z życia zespołu, m.in. występów z Adamem Lambertem.