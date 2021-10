Tom Morello stwierdził, że Zack de la Rocha jest "najlepszym frontmanem wszech czasów"

Tom Morello: Zack de la Rocha to najlepszy frontman wszech czasów

Tom Morello określił swojego kumpla z Rage Against the Machine, Zacka de la Rochę, "najlepszym frontmanem w dziejach". Gitarzysta publicznie zadeklarował swoją opinię w rozmowie z Revolverem, dodając, że wokalista jest "punkowym Jamesem Brownem".

Jak słyszymy w podcaście "Fan First", Morello tłumaczy:

Moim zdaniem Zack jest najlepszym frontmanem w historii muzyki. To punkrockowy James Brown. Nie ma w historii zachodniej muzyki kogoś, kto tak bardzo wczuwa się w swoją muzykę i tak bardzo w nią wierzy, czy w studiu, czy na scenie.

Morello następnie dodał:

Dorównuje temu tylko jego niezwykły intelekt, a do tego jest wspaniałym muzykiem. To naprawdę niewiarygodne połączenie i cieszę się, że gram z nim w zespole.

Gitarzysta w tej samej rozmowie nie szczędził również pochwał dla Chrisa Cornella, z którym współpracował w ramach Audioslave:

Oprócz tego, że był niewiarygodnie przystojny - ta buźka, włosy i oczy - to był diabelnie utalentowany. Kilka razy go pytałem, czy aby przypadkiem nie jest magicznym stworzeniem. Był tak bardzo obdarzony wieloma talentami, ale nadal pozostawał po prostu świetnym ziomkiem.

Poniżej możecie zobaczyć podcast z Tomem Morello:

Gitarzysta wydał niedawno swój nowy solowy krążek "The Atlas Underground Fire", który promuje m.in. kawałek "Let's Get The Party Started" nagrany we współpracy z Bring Me The Horizon.