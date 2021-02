Tom Morello i twórcy "Gry o tron" łączą siły. Powstaje komedia o metalach dla Netflixa

Gitarzysta Rage Against The Machine, Tom Morello podjął współpracę z Netflixem. Powstaje komedia o młodych metalowcach.

Netflix zapowiedział nową produkcję, która może przypaść do gustu słuchaczom metalu. Muzycznym producentem wykonawczym obrazu zostanie gitarzysta Rage Against The Machine, Tom Morello.

Tom Morello weźmie udział w produkcji komedii o metalach dla Netflixa

Scenarzystą "Metal Lords" jest D.B. Weiss, a za produkcje odpowiada także Greg Shapiro i David Benioff. Ten ostatni wraz z Weissem są współtwórcami serialowego hitu "Gra o Tron". Reżyserią nowej komedii ma zająć się Peter Scollett znany z serialu "Sekta" czy "Almost Family".

W obsadzie filmu pojawi się Brett Gelman, który wystąpił między innymi w serialu "Stranger Things", Sufe Bradshaw wcielająca się w Sue Wilson w serii "Figurantka" oraz Isis Hainsworth z "The Victim" czy "Wanderlust". Komedia będzie opowiadała o dzieciakach, które lubią heavy metal i pracują nad własnym muzycznym projektem.

Jak zapewnia Ted Sarandos, dyrektor do spraw kontentu w serwisie Netflix, na kolejne produkcje duetu Benioff i Weiss warto czekać.