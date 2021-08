Tom Morello nagrał cover AC/DC z Brucem Springsteenem i Eddiem Vedderem. To zapowiedź solowego albumu

Co za skład! Tom Morello postanowił zwerbować do coveru AC/DC samą śmietankę rockowego grania - Bruce'a Springsteena i Eddiego Veddera. Piosenka zapowiada jego nowy, solowy album "The Atlas Underground Fire", który trafi na sklepowe półki 15 października. Jak brzmi "Highway to Hell" w wykonaniu słynnych artystów?

Tak Tom Morello wypowiedział się na temat coveru AC/DC:

Nasza wersja "Highway to Hell" to hołd dla AC/DC, ale Bruce Springsteen i Eddie Vedder przenoszą ten legendarny kawałek do przyszłości. Jeden z najlepszych rockowych kawałków wszech czasów został zaśpiewany przez dwóch, wielkich rockowych wokalistów wszech czasów i do tego dorzuciłam swoje solo.

Posłuchajcie zatem, jak prezentuje się cover zagrany przez takie zacne towarzystwo:

Na nadchodzącej płycie, oprócz Springsteena i Veddera, zagrali również m.in.: Phantogram, Chris Stapleton, Damian Marley, Mike Posner. Morello nagrał album w całości w swoim domowym studiu w Los Angeles podczas lockdownu. Jak więc widać, gitarzysta postanowił nie marnować nadmiaru wolnego czasu.