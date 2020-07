Tom Morello nagrał protest song z Imagine Dragons. Posłuchajcie "Stand Up"

Muzyk i aktywista Tom Morello postanowił zaprosić do współpracy Dana Reynoldsa i producenta The Bloody Beetroots. W wyniku ich pracy powstał utwór "Stand Up", który ma być odbiciem tego, jak wiele różnych osób sympatyzuje ze sobą przeciwko wspólnemu wrogowi, którym jest rasizm.

Tom Morello stworzył protest song z Imagine Dragons i The Bloody Beetroots

Artyści obiecali też, że 100% przychodów z utworu zostanie przekazanych na organizacje i fundacje walczące z systemowym rasizmem w USA. Wytwórnia Interscope zamierza też przekazać na te same organizacje wszelkie tantiemy z utworu, które normalnie przekazane byłby artystom. Utworu "Stand Up" posłuchacie poniżej:

Na temat samego utworu wypowiedział się w oficjalnym oświadczeniu Morello:

" Dorastałem w tym małym, konserwatywnym i wyjątkowo białym miasteczku Libertyville, w Illinois. Kiedy byłem dzieckiem, ktoś powiesił nam sznur w garażu, czasami nas wyzywali. Ale 6 czerwca w tym samym miasteczku był marsz Black Lives Matter, na którym było ponad 1000 osób. Wygląda na to, że czasy się zmieniają. Poczułem mocną inspirację tamtej nocy, więc odezwałem się do Dana z Imagine Dragons. Potem z The Bloody Beetrootsem wyczarowaliśmy kozacki kawałek, a w ciągu 24 godzin Dan wysłał nam swoje wokale. "

Reynolds dodał natomiast:

" Kiedy Tom do mnie zadzwonił, to od razu poszedłem do pracowni i napisałem/zaśpiewałem refren i zwrotki w ciągu jednego dnia. Ten kraj na pewno potrzebuje naprawy i sądzę, że potrzebni do tego będą ludzie ze wszystkich stron i kultur. "