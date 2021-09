Tom Morello nie marnował czasu podczas lockdownu, a nagrał nowy materiał wraz ze świetnymi gośćmi. Na jego solowy album "The Atlas Underground Fire", który ukaże się 15 października trafi m.in. piosenka "Let's Get the Party Started" nagrana z Bring Me The Horizon. Ten utwór to świetne połączenie charakterystycznego brzmienia BMTH z ciężkim riffem Morello.

Tom Morello nagrał utwór z Bring Me The Horizon. Jak brzmi "Let's Get the Party Started"? [WIDEO]

Tom Morello wyznał, że miał kilka potężnych riffów, które zaczął mieszać razem z producentem Zakkiem Cervini, który wcześniej pracował z BMTH. Ponieważ materiał na nowy album powstawał w czasie lockdownu, Morello i BMTH musieli pracować inaczej, niż poprzednio, bo każdy z muzyków był w zupełnie innym miejscu.

To były naprawdę Zjednoczone Narody metalu, które produkowały ten utwór. Wydaje mi się, że kawałek oddał lęk i frustrację wywołaną pandemią, która gotuje się w moshpicie.

W klipie do tego kawałka rzeczywiście wykorzystano nagrania z koncertów, gdzie pod sceną mamy prawdziwe piekło. Posłuchajcie zatem, jak brzmi kawałek "Let's Get the Party Started":

Oglądaj

Na albumie "Let's Get the Party Started" znajdziemy również cover AC/DC nagrany przez Bruce'a Springsteena i Eddiego Veddera. Krążek ukaże się 15 października 2021.