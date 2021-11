Tom Morello podzielił się 3 nowymi utworami. Na płycie pojawi się Kirk Hammett i Alex Lifeson z Rush

Tom Morello nie zwalnia tempa. 15 października 2021 wydał album "The Atlas Underground Fire" i już zapowiedział kolejny krążek, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. Na wydawnictwie nie zabraknie ciekawych gości i Tom Morello właśnie opublikował 3 nowe piosenki zapowiadające to wydawnictwo.

Tom Morello podzielił się 3 nowymi utworami. To zapowiedź kolejnej, nowej płyty

Album "The Atlas Underground Flood'' to kontynuacja płyty ''The Atlas Underground Fire''. Najnowszy krążek ukaże się 3 grudnia 2021 i w nagraniach wzięli udział tacy muzycy, jak m.in. Alex Lifeson z Rush, Kirk Hammett z Metalliki, Idles, Rodrigo y Gabriela, Manchester Orchestra, X Ambassadors.

Tom Morello podzielił się 3 nowymi utworami, w których nie zabrakło ciekawych gości. W piosence ''Human'' usłyszymy Barnsa Courtneya, natomiast w "Raising Hell" pojawił się Ben Harper. Zaś w ''Hard Times'' pojawili się Nathaniel Rateliff, Jim Jones oraz Chipotle Joe.

Oglądaj

Oglądaj

Oglądaj

Piosenki, które trafią na nowe wydawnictwo powstały w czasie pandemii. Sprawdźcie, jakie kawałki jeszcze znajdziecie na nadchodzącej płycie.

Tom Morello "The Atlas Underground Flood": Tracklista