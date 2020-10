Tom Morello wspomina Randy'ego Rhoadsa: "Miał w sobie wirtuoza muzyki klasycznej"

40 lat temu świat usłyszał płytę "Blizzard of Ozz" Księcia Ciemności, Ozzy'ego Osbourne'a, na której zagrał gitarzysta Randy Rhoads. Z okazji okrągłej rocznicy ukazania się krążka, muzyk Black Sabbath postanowił wydać reedycję albumu wzbogaconą o nagrania live. Jest to niezła gratka dla fanów Randy'ego, który niestety nie pozostawił po sobie wielu nagrań. Muzyk zginął w wypadku w wieku 25 lat w 1982 roku. Okazuje się, że Rhoads był wielką inspiracją dla muzyka Rage Against The Machine, Toma Morello.

Tom Morello w rozmowie z Forbsem został zapytany o to, jak wspomina moment, gdy pierwszy raz usłyszał Rhoadsa. Muzyk RATM dokładnie pamięta, gdy jako nastolatek siedział ze swoimi przyjaciółmi w aucie i w radiu puszczono kawałek "Crazy Train":

"

Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszałem. Ten potężny riff - miałem wrażenie, że słyszę najlepszy riff wszech czasów. Potem wszedł wokal Ozzy'ego, ale brzmiał inaczej niż w Black Sabbath. Następnie solo gitarowe. W aucie siedziało trzech fanów new wave, którzy chcieli wyjść i zobaczyć występ Kajagoogoo w telewizji. Kazałem się im zamknąć. Zmusiłem ich do szeptu, żeby usłyszeć pod koniec utworu, co to za kawałek. Potem kupiłem kasetę i Randy po prostu powalił mnie na kolana. "