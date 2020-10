Tom Morello wydał nowy album. Oddał na nim hołd Eddiemu Van Halenowi

Gitarzysta RATM Tom Morello właśnie wydał nową EP-kę o tytule "Comandante". Składające się z 5 utworów wydawnictwo zawiera gościnny występ Slasha z Guns N' Roses w kawałku "Interstate 80", natomiast utwór "Secretariat" jest poświęcony zmarłemu niedawno gitarzyście Van Halen, Eddiemu Van Halenowi.

Tom Morello wydał nowy album

Tak prezentuje się lista utworów na albumie "Comandante":

Voodoo Child Interstate 80 (feat. Slash) Secretariat (for Eddie Van Halen) Suburban Guerrilla Cato Stedman & Neptune Frost

"Comandante" jest pierwszym solowym albumem Toma Morello od 2018 roku - wówczas wydał "The Atlas Underground". W 2020 roku artysta wydał natomiast singiel "You Belong To Me". Poniżej możecie natomiast posłuchać "Interstate 80" z gościnnym występem Slasha:

Jak sam Morello twierdzi w oficjalnym oświadczeniu prasowym: