Tom Morello został powalony przez ochroniarza na koncercie RATM. Co się wydarzyło? [WIDEO]

Wokalista RATM musiał przerwać koncert, by ochrona opanowała spore zamieszanie pod sceną.

Na koncercie Rage Against the Machine doszło do nieprzyjemnego incydentu. Całe szczęście obyło się bez interwencji lekarzy, ale całe zdarzenie wyglądało niebezpiecznie. Na scenę wtargnął fan, na którego rzucił się ochroniarz - bodyguard jednak powalił nieodpowiednią osobę.

Tom Morello został powalony przez ochroniarza na koncercie RATM. Co się wydarzyło?

RATM grał koncert w Toronto, gdy podczas utworu "Killing In The Name" na scenę wbiegł fan. Gdy był już blisko Toma Morello rzucił się na niego ochroniarz, który zamiast powalić fana rzucił się na gitarzystę. Całe szczęście obyło się bez większych obrażeń, a Zack de la Rocha przerwał na moment koncert, żeby ochrona mogła ogarnąć całą sytuację. Morello wrócił na scenę i otrzymał głośny aplauz od swoich fanów.

Oglądaj

Rage Against the Machine ma ostatnio pecha - Zack de la Rocha zranił się po 4 utworach na drugim koncercie trasy. Całe szczęście mimo problemów z nogą, koncerty zespołu odbywają się planowo, a wokalista śpiewa na siedząco. Miejmy nadzieję, że na kolejnych występach kapeli obejdzie się bez większych problemów. Tym bardziej, że formacja ma zaplanowany koncert w Polsce.

Rage Against the Machine zagrają koncert w Polsce w 2022

Rage Against the Machine i supportujących ich Run the Jewels zobaczymy w Krakowie 15 września 2022 roku. Kapele zagrają koncert w TAURON Arena.