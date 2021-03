Tomasz "Lipa" Lipnicki jak NIN i Johnny Cash. Muzyk opublikował pierwszy singiel z solowej płyty

Tomasz "Lipa" Lipnicki po latach działalności w grupach takich jak Illusion czy Lipali zdecydował się na solowy album. Muzyk zapowiedział płytę "Dźwięki słowa" na 23 kwietnia 2021 roku.

Tomasz Lipa Lipnicki opublikował singiel "Hurt" z nowej płyty

Miesiąc przed premierą artysta opublikował pierwszy singiel promujący nowy materiał. Fani muzyka zapewne spodziewali się polskojęzycznej kompozycji, jednak Lipa postawił na klimatyczny cover Nine Inch Nails.

Muzyk zamieścił w sieci utwór "Hurt", do którego powstał nostalgiczny, czarno-biały klip. Aranżacja kompozycji może zaskoczyć fanów Lipnickiego.

TOMASZ LIPNICKI - "DŹWIĘKI SŁOWA". TRACKLISTA

Piąty wymiar Pieśń na wyjście Kondycja narodu Ech, wojenko, wojenko Nad zamglonym jeziorem Śnieg Ballada na umieranie Kto na tak? Licho Kobieta i kot Hurt

Płytę Lipy można zamówić na jego oficjalnej stronie w przedsprzedaży. W sklepie znajdziecie też najnowszą książkę "Jeżozwierz". To wywiad-rzeka z artystą pełna anegdot i ciekawostek z życia prywatnego i zawodowego artysty.

"Hurt" to ballada rockowa napisana przez Trenta Reznora. Piosenka pochodzi z płyty "The Downward Spiral" Nine Inch Nails wydanej w 1995 roku. Kompozycja doczekała się wielu coverów, jeden z najpopularniejszych to interpretacja Johnny'ego Casha.