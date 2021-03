Tomasz "Lipa" Lipnicki z Illusion wydaje solową płytę oraz książkę. "Produkcja z kosmosu"

Tomasz "Lipa" Lipnicki to muzyk, kompozytor, wokalista, gitarzysta i autor tekstów. Wszechstronny artysta jest znany przede wszystkim ze swojej działalności w grupie Illusion. Nowe tysiąclecie Lipa rozpoczął solowym projektem Lipali, który w późniejszym czasie ewoluował w działalność zespołową. Lipnicki powraca do działania w pojedynkę.

Tomasz Lipnicki zapowiedział, że wkrótce ukaże się jego solowy album "Dźwięki słowa". Premierę materiału zaplanowano na 23 kwietnia 2021 roku.

Jak czytamy w zapowiedzi krążka:

Co siedzi w głowie Lipy? Nikt by nie zgadł. „Dźwięki słowa” to muzyka bez granic i teksty znad krawędzi. Zabawa nutami, brzmieniami i słowem. Bez konwenansów. To miała być płyta na jego pięćdziesiąte urodziny, ale pracował nad nią od czasu do czasu, jak go dopadało. Napisał słowa, potem dogrywał dźwięki – muzykę, odgłosy chodzenia po śniegu, szum wichru czy szczekanie psa. I tak powstawał ten materiał – powoli. Produkcja z kosmosu – pomoże się odciąć, nabrać dystansu do otaczającego nas świata.