Tomasz Lipiński poinformował fanów o końcu kariery. Jednocześnie ogłosił ostatni swój koncert i premierę nowego utworu. Dlaczego muzyk znany z kapel Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness postanowił zejść ze sceny?

Tomasz Lipiński kończy karierę: "Dość, wystarczy"

Muzyk w specjalnym wpisie na Facebooku napisał, że chciał poczekać z tą informacją, ale czas biegnie za szybko i postanowił już teraz podzielić się ważną wiadomością:

Tak, czas biegnie szybko. Dobiegł do miejsca, w którym trzeba sobie powiedzieć „dość, wystarczy”. Historia, która zaczęła się na dobre jesienią 1979, dobiega końca.

23 października 2021 Lipiński zagra ostatni swój koncert w Łodzi. Co więcej niedługo pojawi się utwór "Nigdy nie będziesz", do którego został nagrany również klip. Czy to definitywny koniec?

Pewnie pojawię się jeszcze raz czy drugi na scenie przy jakiejś szczególnej okazji - z muzyką rozstać się nie da; może jeszcze kiedyś coś nagram… a może i nie. W każdym razie TA opowieść zbliża się do swego finału. Dzięki, że daliście mi możliwość robienia tego, co kocham, i to przez pełne 42 lata.

Przeczytajcie cały wpis Tomasza Lipińskiego: