Tommy Lee szaleje na Instagramie. Pokazał swojego penisa i podpisał zdjęcie: "Upsik"

Tommy Lee pokazał penisa na Instagramie. Nie, nie znajdziecie tu tego zdjęcia

Gwiazdą rocka zostaje się na całe życie. Z takiego przynajmniej założenia wychodzi Tommy Lee, który korzysta z dobrodziejstw internetu, udostępniając w nim swoje nagie zdjęcie.

Niezależnie od tego, czy zrobił to specjalnie, czy też przypadkiem (my stawiamy na opcję numer 1, bo przecież podpisał zdjęcie słowem "oooopsie"), to i tak penis 60-latka na stronie głównej Instagrama nie jest raczej czymś, co chcemy zobaczyć. Chociaż też nie można mu odmówić, że jak na swoje lata to perkusista naprawdę dobrze się trzyma.

Oczywiście nie pokażemy wam opisywanego foto, ale wystarczy wejść na Twittera, wpisać "tommy lee" i po kilku sekundach znajdziecie mnóstwo postów na ten temat. Instagram też specjalnie nie kwapił się do tego, żeby usunąć post z penisem i powody tej "pasywności" portalu nie są do tej pory jasne. Może admini się zapatrzyli, a może chcieli po prostu wywołać shit-storm.

Tak czy siak, członek członka Motley Crue wywołał niemałe zamieszanie. W tym wszystkim całkiem interesująca była dyskusja na temat podwójnych standardów na Instagramie - dużo kobiet zaczęło narzekać, że zdjęcia, gdzie widać kawałek sutka albo duży dekolt, potrafią być usuwane w ciągu kilku minut, a czasami nawet powodują zablokowanie konta. A tutaj proszę bardzo - penis Tommy'ego wisiał na Instagramie przez kilka godzin i nikt nie robił z tym nic.

Wątpimy, że ten przypadek zmieni te podwójne standardy, ale przynajmniej przez chwilę możemy się pośmiać (czy też pofantazjować - my nie oceniamy).