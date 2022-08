Tommy Lee podbił ostatnio internet swoim nagim zdjęciem. Co więcej, na ostatnim koncercie Motley Crue zachęcał fanów, by poszli w jego ślady.

Tommy Lee lubi jazdę bez trzymanki i mimo swojego wieku nie myśli o tym, żeby zmienić swój styl życia. Uwielbia bawić się na całego, głośno mówi to, co myśli i nie stroni od używek. Efekt? Ostatnio w sieci pojawiły się nagie zdjęcia perkusisty i wszystko wskazywało na to, że nie był to przypadek czy działanie internetowych trolli. Na jednym z ostatnich koncertów Motley Crue, muzyk przyznał się, dlaczego w ogóle zobaczyliśmy jego przyrodzenie w sieci i sam zachęcił fanów do pokazania swoich wdzięków.

Tommy Lee wyjaśnił, dlaczego pokazał penisa w sieci: "Chcę zobaczyć wasze fiu*y!" [WIDEO]

21 sierpnia zespół Motley Crue zagrał koncert na stadionie w San Antonio w Teksasie. Tommy Lee między piosenkami postanowił pogawędzić z publicznością i nawiązał do incydentu z nagim zdjęciem mówiąc:

Parę tygodni temu mieliśmy dwutygodniową przerwę między koncertami i poszliśmy w piepr*ony melanż. Poniosło mnie, rozebrałem się i wstawiłem zdjęcie z moim penisem. Zazwyczaj lubię cycki i lubię je oglądać, ale dzisiaj mamy noc równouprawnienia. Dzisiaj chcę zobaczyć wasze fiu*y. No dalej, wyjmijcie swój sprzęt.

Tommy Lee zwrócił uwagę na fana, który miał na sobie różową koszulkę. Zwrócił się do niego, by pokazał zawartość spodni, ale mężczyzna pokazał na żonę, która mu na to nie pozwoliła. Perkusista odparł "Rozwód!".

Motley Crue podpisał w 2014 roku umowę, że kończy swoją działalność, ale muzycy nie dotrzymali słowa. Parę lat później zespół postanowił wysadzić w powietrze kontrakt i wrócić na scenę. Stadionowa trasa miała odbyć się w 2020, ale z powodu pandemii koronawirusa wystartowała dopiero dwa lata później, latem 2022.