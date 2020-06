Tommy Lee z Motley Crue przerwał wywiad. "Miałam go pytać o przepis na ciasteczka?"

Grupa Motley Crue odzyskała zainteresowanie mediów na całym świecie po premierze głośnego filmu "The Dirt". Produkcja, która pojawiła się na Netfliksie obnażyła zwyczaje gwiazd rocka i potwierdziła wszystkie stereotypy, które od lat krążą wokół tego rozrywkowego zawodu. Jednak członkowie grupy poza szaleństwami, przykładają się także do tworzenia nowej muzyki.

Tommy Lee z Motley Crue przerwał wywiad po dwóch pytaniach

Tommy Lee, perkusista Motley Crue aktualnie skupił się na karierze solowej i wkrótce wyda kolejną płytę. Album ma ukazać się w październiku, dlatego artysta coraz częściej pojawia się w mediach, udziela wywiadów i promuje krążek na wszystkie możliwe sposoby. Jedną z rozmów odbył w australijskim radiu. Jednak była znacznie krótsza, niż się spodziewał.

Jess Eva, prowadząca "Moonman in the Morning" zamiast o płytę postanowiła wypytać o życie prywatne muzyka. W innych okolicznościach artysta pewnie odpowiedziałby zdawkowo i poprosił o przejście do tematów zawodowych, jednak dziennikarka przekroczyła granice.

Być może Eve wydawało się, że z postacią taką jak Tommy Lee można rozmawiać o wszystkim i poruszyć każdy temat uznawany za tabu, kobieta jednak się przeliczyła. Jedno z pierwszych pytań jakie zadała, dotyczyło byłych partnerek Lee. Dziennikarka wymieniła kilka z nich w tym Pamelę Anderson, Pink czy Naimi Campbell i spytała, która z kochanek muzyka była najlepsza.

Muzyk nie krył swojej irytacji. Eve nie dostała odpowiedzi na swoje niedelikatne pytanie. Rockman rzucił słuchawką i zakończył tym samym wywiad.

Jak podaje mediaweek.com, prezenterka nie rozumiała wzburzenia artysty. Podkreślała:

" O co miałam go zapytać? O jego ulubiony przepis na ciasteczka czekoladowe? "

Po negocjacjach, Tommy Lee dał się namówić na kontynuowanie wywiadu z opóźnieniem.