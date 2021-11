Ta informacja ucieszy niejednego fana Black Sabbath. Tony Iommi wydał niespodziewanie nowy singiel zatytułowany "Scent Of Dark" i jest to pierwszy od 8 lat nowy utwór. Niestety wydanie piosenki nie zapowiada nowej płyty, ale promuje inny produkt sygnowany nazwiskiem gitarzysty. Posłuchajcie, jak brzmi najnowsza kompozycja mistrza gitary.

Tony Iommi wydał nowy singiel ''Scent Of Dark''. Czy to zapowiedź nowej płyty?

Utwór ''Scent Of Dark" promuje perfumy, które Iommi stworzył razem z włoską firmą Xerjoff i Sergio Momo. Gitarzysta Black Sabbath wyznał, że riff chodził mu po głowie od dłuższego czasu, ale dopiero teraz nadszedł dobry czas, żeby wykorzystać ten motyw muzyczny;

Riff dał nam pewien fundament, na którym mogliśmy budować całą resztę. Zaprogramowaliśmy bębny, natomiast Mike Exeter nagrał demo basu i klawiszy, ja dodałem solówki. Następnie dodałem smyczki.

Posłuchajcie zatem, jak brzmi najnowszy singiel muzyka Black Sabbath;

Fani na pewno chcieliby, żeby Tony Iommi wszedł do studia nagraniowego na dłużej, ale na razie nie zapowiada się, by gitarzysta planował wydanie albumy. Miejmy nadzieję, że jednak jeszcze otrzymamy od niego jakieś nagrania, bo jeden singiel to zdecydowanie za mało.