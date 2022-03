Tool pracuje nad nowym albumem. Tym razem na płytę nie będziemy czekali kilkanaście lat?

Tool wydał swój ostatni album "Fear Incoulum" w 2019 roku i fani już zastanawiają się, kiedy ukaże się kolejny krążek. Ostatnio musieliśmy czekać aż 13 lat na ukazanie się studyjnego materiału, ale tym razem przerwa między kolejnymi albumami powinna być krótsza. Tak przynajmniej twierdzi Danny Carey, perkusista Toola.

Perkusista grupy w wywiadzie dla "Cleveland Scene" wyznał, że zespół ma trochę zaległego materiału jeszcze z sesji "Fear Incoulum". Wyznał, że najnowsza płyta została dobrze przyjęta i na kolejny krążek nie będziemy musieli czekać bardzo długo:

To było frustrujące, że nie mieliśmy nowego materiału do grania, ale czas leciał niezwykle szybko. Tak właśnie jest w życiu - masz dzieci, które nagle dorastają i zastanawiasz się: "Co się stało?". Stworzenie nowego albumu zajęło nam sporo czasu, ale dużo graliśmy, staraliśmy się rozwijać pod różnymi względami i robiliśmy przerwy od zespołu. Chcieliśmy wprowadzić do kapeli nasze różne inspiracje muzyczne. Fajnie to wszystko wyszło, jestem pewien, że nie będziemy tak długo pracować nad kolejnym album. Mamy nawet materiał z poprzedniej sesji, nad którym będziemy pracować. Mamy zalążki 3 czy 4 utworów.