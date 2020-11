Tool sprzedaje na aukcji podpisany przez siebie... zlew kuchenny

Możecie kupić zlew kuchenny podpisany przez muzyków Toola

Fundusz pomocy Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund ogłosił specjalną aukcję, w której do nabycia będą wyjątkowe przedmioty związane z legendarnymi zespołami rockowymi i metalowymi. Oprócz standardowych gitar, pamiątek, koszulek, czy plakatów, do kupienia będzie również zlew kuchenny podpisany przez członków Toola.

Tak, dobrze przeczytaliście - zlew kuchenny podpisany przez wszystkich czterech członków zespołu Tool. Oczywiście oznacza to, że takowa część kuchennego wystroju nie może być w żaden sposób używana, bo przecież zaraz zejdą z niej podpisy. Cwane lisy z tych panów. Jego koszt jest szacowany na 500-700 dolarów, a zobaczycie go pod tym linkiem.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu prasowym opublikowanym przez fundusz:

Członkowie Toola zwykle nie są zbyt chętni na przekazywanie przedmiotów na aukcję. Tym razem, gdy podrzucono im pomysł ze zlewem kuchennym i dobrym powodem, nie mogli się temu oprzeć.

Tak jak wspomnieliśmy, reszta przedmiotów ze specjalnej licytacji jest nieco normalniejsza. Wśród nich jest Les Paul przyozdobiony ikoniczną okładką z "Holy Diver" Dio, czy inne gitary podpisane przez m.in. Litę Ford, Johna 5, Avenged Sevenfold, Motorhead, czy Slasha. Znajdziecie wśród nich również klasyczne pamiątki związane z Beatlesami oraz Fleetwood Mac.

Aukcja zbierająca pieniądze na Dio Fund jest częścią większej imprezy zwanej "Icons & Idols: TRILOGY Rock 'n' Roll Auction". Licytacja przedmiotów zacznie się 2 grudnia za pośrednictwem strony internetowej domu aukcyjnego Julien’s Auctions.