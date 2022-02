Tym razem zakręcona para nagrała cover Smashing Pumpkins. Jak brzmi ich interpretacja "Bullet With The Butterfly Wings"?

Z powodu pandemii Toyah Willcox i Robert Fripp z King Crimson spędzali sporo czasu w domu i wpadli na pomysł, żeby zacząć nagrywać covery z przymrużeniem oka w swojej kuchni. Tęsknili mocno za koncertowaniem i postanowili umilić sobie wolny czas grając rockowe i metalowe covery. Nagrania stały się nowym hitem internetu i każdy kolejny cover robi furorę w sieci. Nie inaczej sprawa wygląda z najnowszym nagraniem - tym razem para podzieliła się coverem Smashing Pumpkins.

Toyah Willcox i Robert Fripp szokują nowym coverem. Skąpo ubrana wokalista założyła skrzydła motylu [WIDEO]

Para tym razem sięgnęła po repertuar Smashing Pumpkins i wybrała utwór "Bullet With The Butterfly Wings". Toyah Willcox na każdym nagraniu zaskakuje skąpymi strojami i tym razem również sporo widać, za to nowością są skrzydła motyla. Jest groteskowo i trochę żenująco, ale za to ich lubimy.

Rozrywkowa para ma na swoim koncie covery takich zespołów, jak m.in. Guns’n’Roses, Led Zeppelin czy Black Sabbath, Iron Maiden czy Sex Pistols. Jesteśmy bardzo ciekawi, co jeszcze nagrają Toyah Willcox i Robert Fripp.