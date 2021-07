Robert Fripp i Toyah Willcox chyba się nie spodziewali, że ich covery nagrywane w kuchni staną się takie popularne. Przez pandemię para postanowiła nagrywać śmieszne filmiki z coverami, a kuse stroje Willcox przyciągnęły wielu internautów. Muzycy robią sobie dziwne makijaże, pokręcone fryzury i każdy kolejny cover ma naprawdę sporo wyświetleń. Tym razem muzycy nagrali swoją wersję piosenki Sex Pistols.

Toyah Willcox znowu pokazała za dużo. Nagrała z Robertem Frippem cover Sex Pistols [WIDEO]

Co tutaj dużo mówić, kolejny cover Frippa i Willcox robi furorę w sieci, szczególnie, że wokalistka pokazała dosyć sporo i jeszcze przytuliła męża do prawie nagiej piersi. Jeżeli chodzi o poziom coveru, to tutaj nic się nie zmieniło...

Muzycy razem z gitarzystą Sidneyem Jakem zagrali cover "Pretty Vacant", który został nagrany przez Sex Pistols w 1977 roku. Tego nie da się odzobaczyć...

Para ma na swoim koncie już wiele rockowych i metalowych klasyków takich kapel, jak m.in. System of a Down, Iron Maiden, Black Sabbath, Scorpions czy Steppenwolf. Ciekawe, po jaki kawałek sięgną następnym razem i w jakim stroju pojawi się Willcox...