Toyah Willcox i Robert Fripp wiją się jak żmije w coverze Lenny'ego Kravitza [WIDEO]

Gwarantujemy wam, że takiej wersji "Are You Gonna Go My Way?" jeszcze nie słyszeliście.

Toyah Willcox i Robert Fripp zagrali cover Lenny'ego Kravitza

Ona przebrana za pokojówkę z tortillami na patelni, on z gitarą i plackiem na głowie. Nierozłączne i niedorzeczne małżeństwo postanowiło podzielić się kolejnym pikantnym coverem wielkiego przeboju - tym razem Toyah i Robert Fripp wzięli na tapet "Are You Gonna Go My Way?" Lenny'ego Kravitza, a wynik jest taki sam jak zwykle, czyli mocno średni.

Ich nowe sympatyczne wideo zobaczycie poniżej:

Robert Fripp z King Crimson wraz z żoną Toyah Willcox w 2020 roku zaczęli nagrać covery w domowym zaciszu. Podeszli do tematu z przymrużeniem oka i ich nieidealne covery w dziwnych przebraniach stały się bardzo popularne. Nie dość, że nadal nagrywają kolejne covery, to jakiś czas temu para ogłosiła nawet trasę koncertową.

Ta ma odbyć się w 2023 roku. Informacje na temat dokładnych dat, lokalizacji i biletów mają pojawić się niebawem.