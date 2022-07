Travis Barker przerwał milczenie i wyjaśnił, co dokładnie się wydarzyło i dlaczego trafił do szpitala.

Pod koniec czerwca 2022 pojawiła się informacja o tym, że Travis Barker trafił do szpitala z nieznanych przyczyn. Perkusista Blink-182 napisał jedynie niepokojące: "Boże chroń mnie" w mediach społecznościowych. W końcu muzyk przerwał milczenie i opowiedział, co się dokładnie wydarzyło.

Travis Barker trafił w krytycznym stanie do szpitala. Wyjaśnił, co się wydarzyło

Muzyk trafił do szpitala w stanie krytycznym, ale całe szczęście lekarzom udało się go uratować. Okazało się, że po rutynowym badaniu nabawił się zapalenia trzustki. Barker przeszedł endoskopię i po badaniach pojawiły się bóle, muzyk trafił do szpitala. Jak podaje portal radiozet.pl, Travis Barker dokładnie opisał całą sytuację na Insta Stories:

W poniedziałek miałem przeprowadzoną endoskopię, po której czułem się świetnie. Jednak po obiedzie poczułem rozdzierający ból i od tamtej pory byłem w szpitalu. W trakcie endoskopii usunięto mi bardzo mały polip tuż przy wrażliwym miejscu, co niestety uszkodziło przewód trzustkowy. Doprowadziło to do zagrażającego życiu zapalenia trzustki.

Całe szczęście lekarzom udało się postanowić muzyka na nogi i szybko trafił do domu, gdzie odpoczywa i wraca do forny. Travis Barker podziękował lekarzom za szybką interwencję. Miejmy nadzieję, że perkusista szybko dojdzie do siebie i wróci na scenę. Dużo zdrowia!

Travis Barker to amerykański perkusista i kompozytor. Największą popularność przyniosła mu działalność w zespole Blink-182. Po jej rozpadzie założył wraz z Markiem Hoppusem formację Plus 44. Komponował i nagrywał dla artystów takich jak Avril Lavigne, Black Eyed Peas, Pharrel Williams, Machine Gun Kelly czy Yelawolf.