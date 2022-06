Travis Barker z Blink-182 trafił do szpitala z nieznanych przyczyn: "Boże chroń mnie"

Perkusista Blink-182, a od niedawna również mąż Kourtney Kardashian trafił do szpitala. Muzyk napisał jedynie niepokojące: "Boże chroń mnie" w mediach społecznościowych.

Travis Barker trafił do szpitala

Jak podaje portal TMZ, 28 czerwca 2022 roku Travis Barker został przewieziony do szpitala Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles. Na zdjęciach opublikowanych przez brukowiec widać, jak perkusista jest przeniesiony z karetki na noszach, a obok cały czas jest jego żona, Kourtney Kardashian.

Według TMZ, perkusista pojawił się w szpitalu West Hills przed całym zdarzeniem, gdzie konsultował się z lekarzem na temat swojego stanu zdrowia. Szczegóły tej wizyty nie są jednak znane.

Aktualnie nie wiemy również, co było przyczyną nagłego wezwania karetki i przewiezienia muzyka do szpitala. Jednak przed tymi wydarzeniami Travis Barker umieścił na Twitterze nieco kryptyczny i być może niepokojący wpis, w którym użył słów: "Boże chroń mnie". Wiele osób zaznacza w komentarzach, że perkusista po prostu cytował swojego kumpla, rapera/pop-punkowca MGK-a, ale wpis równie dobrze mógł się odnosić do stanu zdrowia Barkera.

Magazyn Billboard zwrócił się do przedstawicieli Barkera i Kardashian w celu potwierdzenia wydarzeń i wyjaśnienia sytuacji. Póki co nie uzyskano komentarza.

Travis Barker to amerykański muzyk, kompozytor i perkusista. Największą popularność przyniosła mu działalność w grupie Blink-182. Po jej rozpadzie założył wraz z Markiem Hoppusem formację Plus 44. Komponował i nagrywał dla artystów takich jak Avril Lavigne, Black Eyed Peas, Pharrel Williams, Machine Gun Kelly, Yelawolf czy The Game.