Trent Reznor i Atticus Ross stworzyli album dla gwiazdy popu. Posłuchajcie nowego krążka

Reznor i Ross w tym roku zdążyli dostać już Oscara za muzykę do filmu animowanego, a teraz mają szansę na debiut na szczycie listy sprzedaży Billboard za sprawą krążka "If I Can’t Have Love, I Want Power" Halsey.

Trent Reznor i Atticus Ross wyprodukowali album dla Halsey

Halsey wydała 27 sierpnia 2021 roku swój czwarty album zatytułowany "If I Can’t Have Love, I Want Power", który wyszedł nakładem wytwórni Capitol Records. Niżej znajdziecie linki do odsłuchu krążka.

Pewnie się zastanawiacie, czemu zatem piszemy o nowym albumie gwiazdki pop. Ano temu, że producentami tego krążka są Trent Reznor i Atticus Ross z Nine Inch Nails, a sama płyta jest bardziej rockowa, niż popowa. Artystka zdecydowała również, że przed albumem nie wyda żadnego singla, a całość ma być słuchana od deski do deski.

I chociaż sama tracklista nie zawiera żadnych wyszczególnionych gości specjalnych, to tych wcale nie zabrakło. Wśród nich znaleźli się Dave Grohl, Lindsey Buckingham z Fleetwood Mac, Dave Sitek z TV on the Radio, czy Jack Dangers z Meat Beat Manifesto, którzy użyczają się instrumentalnie na "If I Can't Have Love, I Want Power".

Sama Halsey tłumaczyła w czerwcu 2021 roku na Instagramie, że to album koncepcyjny - stąd m.in. decyzja o tym, by nie wydawać żadnego singla:

To koncepcyjny album o szczęściu i horrorach ciąży oraz porodu. Zależało mi na tym, by okładka krążka zawierała moje odczucia do moich ostatnich podróży. Ta dwubiegunowość - z jednej strony Matka Boska, z drugiej k*rwa. Koncept tego, że moje ciało może być jednocześnie obiektem pożądania oraz miejscem schronienia dla dziecka. Moje ciało było w posiadaniu świata na wiele różnych sposobów przez ostatnich kilka lat, a teraz nareszcie jestem w stanie je odebrać, przywracając sobie godność i siłę jako człowiek.

Poniżej możecie zobaczyć wideo z tekstem do otwierającego krążek kawałka "The Tradition". Album znajdziecie natomiast pod tym linkiem.

Tak prezentuje się tracklista krążka "If I Can’t Have Love, I Want Power":