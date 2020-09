Trent Reznor i Atticus Ross wygrali Emmy za muzykę do "Watchmen"

Trent Reznor i Atticus Ross wygrali 18 września 2020 roku nagrodę Emmy za ścieżkę dźwiękową do serialu "Watchmen". Panowie zdobyli statuetkę w kategorii "Wybitna kompozycja muzyki" za pierwszy odcinek produkcji o "superbohaterach".

Duet znany z Nine Inch Nails był również nominowany w kategorii "Wybitna oryginalna muzyka i tekst", ale przegrali z grupą Labirynth i ich "All for Us" z serialu "Euphoria".

Zdobycie przez panów Emmy oznacza, że Reznor i Ross potrzebują jeszcze zdobyć nagrodę Tony, by osiągnąć tzw. EGOT (czyli kwartet najważniejszych statuetek w amerykańskiej popkulturze - Emmy, Grammy, Oscar i wspomniane Tony, które przyznawane jest za osiągnięcia teatralne).

Niestety, na razie wygląda na to, że Reznor i Ross skupiają się na pisaniu muzyki dla filmów i seriali, a praca nad Nine Inch Nails poszła w las. Cóż, my z niecierpliwością czekamy na kolejne produkcje utalentowanego duetu.