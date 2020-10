Trent Reznor i Billy Corgan jednymi z gwiazd wirtualnego koncertu ku czci Davida Bowiego. Kiedy odbędzie się impreza?

Specjalny koncert ku czci Davida Bowiego odbędzie się już 8 stycznia 2021 roku, czyli w 74. urodziny zmarłego artysty. Wśród gości specjalnych znajdziemy Trenta Reznora, Billy'ego Corgana, Gary'ego Oldmana, Perry'ego Darrela, Macy Gray, Lzzy Hale z Halestorm, czy Joe Elliotta z Def Leppard. Organizatorem imprezy jest pianista Bowiego, Mike Garson.

Trent Reznor, Gary Oldman i Billy Corgan gwiazdami koncertu ku czci Bowiego

Głównym pomysłem "A Bowie Celebration: Just for one day!" jest zebranie byłych współpracowników oraz artystów zainspirowanych Bowiem, którzy przedstawią swoje interpretacje największych dzieł legendarnego artysty. Tak jak wspomnieliśmy, impreza odbędzie się 8 stycznia 2021 roku, a bilety na transmisję online będą kosztowały 20 dolarów.

Wśród innych gości znajdziemy też Lenę Hall, Gavina Rossdale'a z Bush, Iana Astbury'ego z The Cult, a także producenta Tony'ego Viscontiego oraz byłych współpracowników Bowiego, wspomnianego Garsona, Gail Ann Dorsey i innych.

Jak czytamy w oświadczeniu dotyczącym imprezy:

" Planujemy niesamowite show z udziałem muzyków z każdego okresu kariery Davida, którzy są też reprezentantami zupełnie różnych gatunków. Usłyszymy różne interpretacje jego największych przebojów - niektóre z nich będą zupełnie nowe i niesłyszane nigdy wcześniej. "

Impreza zaczyna się o 1 w nocy czasu polskiego w nocy z 8 na 9 stycznia 2021 roku. Na szczęście nagranie z koncertu będzie dostępne do obejrzenia przez 24 godziny.