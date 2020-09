Trent Reznor napisze muzykę do produkcji Netfliksa. W roli głównej Gary Oldman

Każdy fan industrialnego rocka zna Trenta Reznora z działalności w Nine Inch Nails. Wokalista jest jednocześnie głównym producentem materiałów kapeli, autorem tekstów oraz stałym członkiem kapeli. Jednak kinomani nazwisko Reznora kojarzą raczej z jego muzyką tworzoną do produkcji filmowych.

Trent Reznor napisze muzykę do produkcji Netfliksa

Reznor założył w 2009 roku wraz z Attucusem Rossem grupę How to Destroy Angels. Ich współpraca okazała się bardzo owocna, a poza nowym zespołem, przyniosła liderowi NIN także Oscara. W 2010 wraz z Rossem skomponowali muzykę do filmu Davida Finchera "The Social Network", znanej produkcji o założycielu portalu Facebook.

Nie był to koniec współpracy muzyków z Fincherem. Duet zajął się również ścieżką dźwiękową do filmów "Dziewczyna z Tatuażem" czy "Zaginiona Dziewczyna". Artyści maczali swoje palce również w muzyce do hitu filmowego z Sandrą Bullock - "Nie otwieraj oczu". Ich najświeższy sukces natomiast, to wyróżniana w recenzjach ścieżka dźwiękowa do serialu "Watchmen" z 2019 roku.

Po 6 latach od premiery "Zaginionej Dziewczyny" David Fincher powraca z kolejną produkcją fabularną pod tytułem "Mank". Twórca przedstawi w niej historię pracy nad scenariuszem "Obywatela Kane'a". W roli głównej w filmie Netfliksa zobaczymy Gary'ego Oldmana, który wcieli się w rolę Hermana Makiewicza.

Fincher zatrudnił przy pracy nad produkcją także niezawodny duet: Trenta Reznora i Atticusa Rossa. Artyści skomponują muzykę do najnowszej produkcji, której premierę przewidziano na jesień tego roku.