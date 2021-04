Trent Reznor wygrał Oscara. Za co lider NIN zdobył statuetkę?

Trent Reznor ostatnio przerzucił się na tworzenie muzyki do filmów oraz seriali i wychodzi mu to bardzo dobrze, o czym świadczą kolejne nagrody.

25 kwietnia 2021 równolegle w Dolby Theatre i na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles rozpoczęła się 93. gala oscarowa. Kto zwyciężył w muzycznych kategoriach? Okazało się, że nie zabrakło rockowego akcentu podczas gali.

Oscary 2021 - Kto zwyciężył w muzycznych kategoriach?

To co fanów muzyki interesowało najbardziej podczas gali Oscarów to kategorie muzyczne - Najlepsza piosenka, Najlepsza muzyka oryginalna oraz Najlepszy dźwięk. W pierwszej z nich wygrał utwór "Fight for You" z filmu "Judas and the Black Messiah". Za piosenkę odpowiadają D’Mile i H.E.R..

Oglądaj

Natomiast w kategorii Najlepsza muzyka oryginalna zwyciężył Trent Reznor, który wraz z Atticusem Rossem i Jonem Batistą odpowiadają za muzykę do filmu "Co w duszy gra". Produkcja również otrzymała statuetkę za Najlepszy długometrażowy film animowany. W kategorii Najlepszy dźwięk statuetkę otrzymali twórcy filmu "Sound of Metal".