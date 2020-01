Wokalista Trivium nagrał własną wersję hitu z Wiedźmina "Toss A Coin To Your Witcher"

Refren utworu "Toss A Coin To Your Witcher" nuci każdy, kto obejrzał pierwszy sezon "Wiedźmina". Piosenka serialowego Jaskiera niezależnie od wersji językowej wwierca się w mózg z łatwością hitów disco polo z tą różnicą, że za jej podśpiewywanie nie zostaniemy usunięci z Facebooka przez znajomych. Okazuje się, że wśród fanów popisów barda znalazł się także wokalista Trivium.

Matt Heafy poza działalnością w grupie Trivium, z której jest dobrze znany, prowadzi także swój kanał na YouTubie. Muzyk publikuje tam ciekawe covery i interpretacje znanych i mniej znanych kompozycji. Na fali popularności serialu "Wiedźmin" i netfliksowej premiery pierwszego sezonu serialu, muzyk sięgnął po kompozycję, która podbiła serca fanów opowieści na całym świecie.

Wokalista Trivium przyznał, że pomysł nagrania podrzucili mu fani. Wyraził duży szacunek dla kompozytorów i porównał serialowy hit do dokonań lidera Iron Maiden.

"

Dostałem od was około tysiąca wiadomości, żeby scoverować “Toss a Coin to Your Witcher" z Wiedźmina, więc to zrobiłem. Utwór jest niesamowity. Myślę, że mogłaby trafić na album "Chemical Wedding" Bruce'a Dickinsona, gdyby tylko wyszedł w epoce baroku. "